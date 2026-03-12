Возвращающихся в Ходжавенд и Ходжалы жителей сопровождали бригады скорой помощи

Бригады скорой медицинской помощи сопровождали жителей, возвращающихся на постоянное место жительство в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района и село Ханабад Ходжалинского района.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Медики Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи контролировали состояние здоровья жителей во время пути и при необходимости оказывали оперативную медицинскую помощь.

В ходе поездки были зафиксированы обращения, связанные с повышением артериального давления, всем нуждающимся была оказана необходимая помощь.

Отметим, что накануне в рамках программы Великого возвращения в поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района вернулись 20 семей бывших вынужденных переселенцев в составе 81 человека, в село Ханабад Ходжалинского района - 21 семья в составе 103 человек.