​ВОЗ: За последние 3 года от MERS скончались более 470 человек

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ За последние 3 года от необычного синдрома затрудненного дыхания - вируса MERS ("Korona") скончались 471 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмаейр.

Он отметил, что с 2012 года по сей день в мире от вируса скончались более 470 человек.

По словам К.Линдмаейра, с 2012 года статистика жертв болезни растет: "Во время путешествия в Китай было зарегистрировано 175 фактов заражения вирусом MERS, в результате чего погибли 27 человек. От возникшего в 2012 году вируса скончались 471 человек".

Напомним, что синдром затрудненного дыхания (MERS) впервые был зарегистрирован в 2012 году в Саудовской Аравии. Наибольшее количество заразившихся и летальных исходов от данного вируса также зарегистрировано в этой стране.

Отметим, что вирусом "Korona" можно заразиться через дыхательные пути.

Вирус, обнаруженный в 1965 году, также влияет на пищеварительную систему. Он имеет множество видов. Профилактических вакцин против вируса не существует, заболевание неизлечимо.