ВОЗ: Выяснение причины пандемии ковида невозможно без полной информации из КНР

Происхождение COVID-19 не удастся выяснить, пока Китай не предоставит полную информацию, в частности, о предполагаемых ранних случаях заболевания.

Происхождение COVID-19 не удастся выяснить, пока Китай не предоставит полную информацию, в частности, о предполагаемых ранних случаях заболевания.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Как я уже много раз говорил, в том числе и высокопоставленным китайским руководителям, сотрудничество Китая абсолютно необходимо для этого процесса, - продолжил Гебрейесус. - Сюда входит информация о рынке морепродуктов "Хуанань", о самых ранних известных и предполагаемых случаях заболевания COVID-19, а также о работе, проделанной в лабораториях Уханя. Мы до сих пор не знаем, как началась пандемия COVID-19, и, к сожалению, работа по прояснению ее истоков остается незавершенной", - констатировал гендиректор.

Он сообщил, что в настоящее время научно-консультативная группа экспертов по новым опасным патогенам (SAGO) завершает независимую оценку начала пандемии COVID-19. По его словам, для выяснения истины требуются сотрудничество, взаимодействие и прозрачность всех государств - членов ВОЗ.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 18 августа 2024 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 776 007 137 случаев заражения коронавирусом и 7 059 612 летальных исходов.