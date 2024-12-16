ВОЗ: У людей по всему миру фиксируется ухудшение психического здоровья

Ухудшение психического здоровья фиксируется везде, мир до сих пор не вернулся к уровню, существовавшему до пандемии коронавируса.

Ухудшение психического здоровья людей фиксируется везде, мир до сих пор не вернулся к уровню, существовавшему до пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Пандемия психического здоровья охватывает рабочие места во всем мире... факторы, вызывающие глобальный кризис психического состояния, варьируются от стоимости жизни до повсеместного использования соцсетей", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что длительное ухудшение психического здоровья усугубилось из-за коронавируса.

"Мы еще не вернулись к уровню, существовавшему до пандемии", - отмечает специалист ВОЗ по психическому здоровью Дэн Чисхолм.

По данным ВОЗ и Международной организации труда, на которые ссылается издание, в год в мире из-за депрессии и тревоги теряется около 12 млрд рабочих дней, ущерб для мировой экономики оценивается в 1 трлн долларов.