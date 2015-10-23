ВОЗ внесет продукты из мяса в список канцерогенов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения планирует включить такие продукты, как бекон, котлеты и сосиски, в список потенциальных канцерогенов.

Как передает Report, британская The Daily Mail пишет, что врачи готовы поставить продукты из мяса в один ряд с такими вызывающими рак веществами как мышьяк, никотин и асбест. По данным СМИ, свежее мясо также попадет в "энциклопедию канцерогенов", причем по своей "убийственности" ВОЗ ставит мясо на уровень "чуть менее опасно, чем консервы".

Ученые поясняют, что употребление этих продуктов, вероятно, может повысить риск рака кишечника.

Издание отмечает, что эти изменения в списках нанесут сильный удар как по сельскому хозяйству, так и по предприятиям в сфере фастфуда.

По данным СМИ, официально об обновлении списка будет объявлено в понедельник.