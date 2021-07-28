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ВОЗ: Вакцинация детей не должна быть обязательным требованием для возобновления работы школ

ВОЗ: Вакцинация детей не должна быть обязательным требованием для возобновления работы школ В ВОЗ выступили против запрета на посещение школ детьми и подростками, не прошедшими вакцинацию от коронавируса.
Здоровье
28 июля 2021 г. 19:35
ВОЗ: Вакцинация детей не должна быть обязательным требованием для возобновления работы школ

В ВОЗ выступили против запрета на посещение школ детьми и подростками, не прошедшими вакцинацию от коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила директор департамента Всемирной организации здравоохранения по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен.

"Вакцинация детей или подростков не должна быть обязательным требованием для возобновления работы школ или посещения школ. Что нас действительно беспокоит, так это заболевания среди взрослых и риск для взрослых. И поэтому взрослые, которые работают в школах, являются приоритетной группой, которую следует вакцинировать. Детей и подростков абсолютно не следует ограничивать в посещении школы на основании их статуса вакцинации", - сказала О'Брайен на сессии вопросов и ответов, которая транслировалась в социальных сетях ВОЗ.

Представитель организации добавила, что открытие школ, за исключением самых тяжелых обстоятельств, является важнейшей частью здоровья и благополучия детей и подростков.

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