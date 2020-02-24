ВОЗ: В Азербайджане не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала распространившуюся в соцсетях информацию.

Как сообщает Report, ВОЗ рекомендовала не доверять ложным новостям, получать информацию только из официальных структур в Азербайджане и на странице структуры в соцсетях.

Отмечается, что расправившиеся ложные новости опаснее коронавируса (COVID-19): "Сейчас в Азербайджане не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. ВОЗ постоянно контактирует с соответствующими структурами. В стране имеется набор диагностических инструментов для выявления коронавируса, образцы, изъятые у подозрительных лиц, будут проверяться этими наборами инструментов".

Тем не менее, рекомендуется принимать ниже приведенные превентивные меры:

- Избегать контактов с лицами, больными ОРВИ;

- Часто мыть руки, особенно после контакта с больными людьми и их предметами;

Лица, у которых наблюдаются симптомы респираторных заболеваний, должны следовать следующему:

- При кашле и чихании соблюдать дистанцию, прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками или сгибом локтя.

ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на зарубежные поездки.