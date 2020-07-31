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ВОЗ: В Азербайджане добились серьезных продвижений в борьбе с COVID-19

ВОЗ: В Азербайджане добились серьезных продвижений в борьбе с COVID-19 Посетившая страну в марте миссия ВОЗ подготовила 58 рекомендаций
Здоровье
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31 июля 2020 г. 15:54
ВОЗ: В Азербайджане добились серьезных продвижений в борьбе с COVID-19

"Мы наблюдаем серьёзные продвижения в мерах по борьбе с пандемией COVID-19 в Азербайджане".

Как передает Report, об этом сказал заведующий департаментом медицинской информации Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Давид Новилло Ортиз.

По его словам, посетившая страну в марте миссия ВОЗ подготовила 58 рекомендаций: "Из них примерно две трети выполнены полностью или частично".

Давид Новилло Ортиз отметил, что чем больше продолжается пандемия, тем больше появляются новые трудности: "Усовершенствование эпидемиологического контроля, тестовой стратегии и всестороннего анализа данных, включая проведение общественных медицинских мероприятий, помогут принимать доказательно обоснованные решения".

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Версия на английском языке WHO: Azerbaijan made significant progress in fight against COVID-19
Версия на азербайджанском языке ÜST: Azərbaycanda COVID-19-la mübarizədə ciddi irəliləyişlər əldə olunub

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