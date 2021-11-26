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ВОЗ созывает чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса

ВОЗ созывает чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет сегодня чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, который может обладать повышенной способностью к мутации.
Здоровье
26 ноября 2021 г. 03:14
ВОЗ созывает чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет сегодня чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, который может обладать повышенной способностью к мутации.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

Директор Центра эпидемических ответных действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра заявил изданию, что ранее на этой неделе он выразил представителям ВОЗ свою обеспокоенность по поводу распространения нового варианта SARS-CoV-2 с обозначением B.1.1.529. По его словам, после этого было принято решение о проведении чрезвычайного заседания. Со ссылкой на ВОЗ, штаб-квартира которой расположена в Женеве, что эксперты организации обсудят, определить новый штамм как вариант, вызывающий обеспокоенность, или вариант, вызывающий интерес.

По последним данным, в ЮАР идентифицированы 77 человек, которые имеют в крови этот вариант коронавируса. Еще четверо инфицированных B.1.1.529 выявлены в Ботсване, один - в Гонконге (этот человек прибыл из ЮАР).

Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса. По его словам, это придает новому варианту коронавируса способность легче проникать в клетки человеческого тела.

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