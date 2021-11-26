ВОЗ созывает чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет сегодня чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, который может обладать повышенной способностью к мутации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет сегодня чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, который может обладать повышенной способностью к мутации.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times .

Директор Центра эпидемических ответных действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра заявил изданию, что ранее на этой неделе он выразил представителям ВОЗ свою обеспокоенность по поводу распространения нового варианта SARS-CoV-2 с обозначением B.1.1.529. По его словам, после этого было принято решение о проведении чрезвычайного заседания. Со ссылкой на ВОЗ, штаб-квартира которой расположена в Женеве, что эксперты организации обсудят, определить новый штамм как вариант, вызывающий обеспокоенность, или вариант, вызывающий интерес.

По последним данным, в ЮАР идентифицированы 77 человек, которые имеют в крови этот вариант коронавируса. Еще четверо инфицированных B.1.1.529 выявлены в Ботсване, один - в Гонконге (этот человек прибыл из ЮАР).

Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса. По его словам, это придает новому варианту коронавируса способность легче проникать в клетки человеческого тела.