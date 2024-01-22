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ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире в период с 11 декабря по 7 января выросла на 4% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, при этом наибольшее число заболевших было выявлено в России - 225 198. Вместе с тем смертность в среднем в мире сн
Здоровье
22 января 2024 г. 23:19
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире в период с 11 декабря по 7 января выросла на 4% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, при этом наибольшее число заболевших было выявлено в России - 225 198. Вместе с тем смертность в среднем в мире снизилась на 26%.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели было зарегистрировано 1 113 726 случаев заражения и 8 700 летальных исходов. Число госпитализаций выросло на 40%, превысив за 28 дней 173 тыс., а число пациентов, помещенных в отделения интенсивной терапии, увеличилось на 13% (всего около 1,9 тыс.). Самым распространенным в мире штаммом является JN.1.

Данные ВОЗ свидетельствуют о неоднородной картине заболеваемости и смертности в регионах. В Юго-Восточной Азии (ЮВА) число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 379%, смертность увеличилась более чем в пять раз. В Западно-Тихоокеанском регионе зарегистрировано на 77% больше заболевших и на 45% меньше умерших. В Европе снижение заболеваемости составило 13%, а смертность уменьшилась на 3%. В то же время в Американском регионе заболеваемость уменьшилась на 18%, а смертность - на 41%. В Восточном Средиземноморье заболело на 13% меньше людей, а число летальных исходов снизилось на 53%.

В пятерку стран с наибольшим количеством новых случаев заболевания коронавирусом вошли Сингапур (174 643), Италия (163 599), Греция (68 590) и Малайзия (67 206). В Италии зарегистрировано больше всего умерших - 1 016. Далее идут Россия (679), Польша (543), Швеция (446) и Греция (322).

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