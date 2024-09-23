ВОЗ сообщила о пике заболеваемости оспой обезьян в августе с ноября 2022 года

В мире в августе зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости оспой обезьян с ноября 2022 года.

В мире в августе зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости оспой обезьян с ноября 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщается в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Сообщения о 2 082 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox поступили в ВОЗ в августе. Это на 15,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем и представляет собой самый высокий показатель за месяц с ноября 2022 года", - отметили в организации.

Отмечается, что особенно сильно заболеваемость выросла в августе в Европейском, Западно-Тихоокеанском и Африканском регионах ВОЗ - на 89%, 68% и 28% соответственно. При этом в количественном отношении больше всего новых случаев заражения было зафиксировано за месяц в Африке - 1 298, из них в Демократической Республике Конго (ДРК) - 1 013.

По данным ВОЗ, с 1 января 2022 года по 31 августа 2024 года из 123 государств, территорий и областей поступили сообщения о 106 310 заболевших, включая 234 случая с летальным исходом.

На 31 августа больше всего заболевших с начала 2022 года было зарегистрировано в США (33 812). Далее в первой десятке идут Бразилия (12 206), Испания (8 240), ДРК (6 092), Франция (4 307), Колумбия (4 262), Мексика (4 155), Великобритания (4 058), Перу (3 939) и Германия (3 909). Всего на эти страны приходится 79,9% заболевших. Подавляющее большинство заразившихся с начала 2022 года (96,4%) - это мужчины, средний возраст которых составляет 34 года.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox первоначально действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости, однако 14 августа нынешнего года генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вновь объявил режим ЧС ввиду вспышки болезни в Африке.



