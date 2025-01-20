ВОЗ: Смертность от COVID-19 в мире сократилась на 24% в конце прошлого года

Более 194 тыс. человек заразились и более 2,6 тыс. умерли от COVID-19 в мире с 11 ноября по 8 декабря 2024 года.

Более 194 тыс. человек заразились и более 2,6 тыс. умерли от COVID-19 в мире с 11 ноября по 8 декабря 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, в отчетный период в мире были зарегистрированы 194 029 случаев заражения COVID-19 и 2 641 случай смерти.

Заболеваемость снизилась на 6%, а смертность - на 24% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.

В Западно-Тихоокеанском регионе число заболевших увеличилось на 42%, а число умерших - на 6%, в то время как в большинстве других регионов показатели заболеваемости и смертности уменьшились.

Самым распространенным в мире штаммом остается JN.1. Его присутствие выявлено в 147 странах.