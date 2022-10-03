ВОЗ официально признает Азербайджан страной, свободной от малярии

Ожидается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицирует Азербайджан как страну, свободную от малярии.
Как передает Report, этот вопрос обсуждался на встрече министра здравоохранения Теймура Мусаева с делегацией ВОЗ.
Делегация независимой оценочной миссии ВОЗ находится с рабочим визитом в Азербайджане с 3 по 14 октября.
Отметим, что для получения сертификата ВОЗ об элиминации малярии страна должна представить неопровержимые доказательства того, что на всей ее территории в течение как минимум трех предыдущих лет подряд отсутствовали цепочки местной передачи болезни.