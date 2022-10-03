О нас

ВОЗ официально признает Азербайджан страной, свободной от малярии

ВОЗ официально признает Азербайджан страной, свободной от малярии Ожидается, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сертифицирует Азербайджан как страну, свободную от малярии.
Здоровье
3 октября 2022 г. 15:15
ВОЗ официально признает Азербайджан страной, свободной от малярии

Ожидается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицирует Азербайджан как страну, свободную от малярии.

Как передает Report, этот вопрос обсуждался на встрече министра здравоохранения Теймура Мусаева с делегацией ВОЗ.

Делегация независимой оценочной миссии ВОЗ находится с рабочим визитом в Азербайджане с 3 по 14 октября.

Отметим, что для получения сертификата ВОЗ об элиминации малярии страна должна представить неопровержимые доказательства того, что на всей ее территории в течение как минимум трех предыдущих лет подряд отсутствовали цепочки местной передачи болезни.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоWHO expected to certify Azerbaijan as "malaria-free"
Версия на азербайджанском языке ФотоÜST-ün Azərbaycanı “malyariyadan azad” ölkə kimi sertifikatlaşdırması gözlənilir

Другие новости из категории

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки
2 октября 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 103 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 103 человека
2 октября 2022 г. 16:38
Число случаев COVID-19 в мире превысило 617,8 млн
Число случаев COVID-19 в мире превысило 617,8 млн
2 октября 2022 г. 12:01
В Азербайджане за сутки вакцинированы 1080 человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 1080 человек
1 октября 2022 г. 16:50
За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 92 человека, двое скончались 
За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 92 человека, двое скончались 
1 октября 2022 г. 16:42
В Гадруте начал функционировать Центр семейного здоровья
ФотоВ Гадруте начал функционировать Центр семейного здоровья
1 октября 2022 г. 16:30
Состояние подорвавшихся на мине в Тертере остается тяжелым
Состояние подорвавшихся на мине в Тертере остается тяжелым
1 октября 2022 г. 14:38
В центре Лачына, селах Забух и Сус будет организована деятельность медицинской службы
В центре Лачына, селах Забух и Сус будет организована деятельность медицинской службы
1 октября 2022 г. 14:00
В Азербайджане за сутки вакцинированы 874 человека
В Азербайджане за сутки вакцинированы 874 человека
30 сентября 2022 г. 16:41
За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 129 человек, четверо скончались 
За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 129 человек, четверо скончались 
30 сентября 2022 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi