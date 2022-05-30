ВОЗ: Риск широкого распространения оспы обезьян невелик

Риск заражения широкой общественности обезьяньей оспой невелик.

Риск широкого распространения оспы обезьян невелик.

Об этом Report заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"Судя по тому, что мы знаем об этом вирусе и способах его передачи, эту вспышку можно сдержать. ВОЗ выпустила руководство, призванное помочь странам сдержать распространение вируса", - отметил он, добавив, что оспа обезьян может поразить любого человека и не связана с какой-либо конкретной группой людей, однако доказано, что вакцинация против оспы защищает от оспы обезьян.

"Население во всем мире в возрасте до 40 или 50 лет больше не защищены предыдущими программами вакцинации против оспы. Новая вакцина против оспы и оспы обезьян была одобрена, но еще не получила широкого распространения", - сказал Язаревич.