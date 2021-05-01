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ВОЗ рекомендовала использование вакцины Moderna в чрезвычайных ситуациях

ВОЗ рекомендовала использование вакцины Moderna в чрезвычайных ситуациях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину против коронавируса, разработанную биотехнологической компанией Moderna, в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях
Здоровье
1 мая 2021 г. 00:58
ВОЗ рекомендовала использование вакцины Moderna в чрезвычайных ситуациях

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину против коронавируса, разработанную биотехнологической компанией Moderna, в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.

Об этом Report передает со ссылкой на France Press.

"Сегодня ВОЗ включила вакцину Moderna от COVID-19 (mRNA 1273) в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, что сделало эту вакцину пятой, одобренной ВОЗ", - говорится в заявлении ВОЗ.

Эксперты ВОЗ рекомендуют использовать вакцину для пациентов старше 18 лет. Препарат основан на м-РНК и, согласно оценкам ВОЗ, имеет эффективность 94,1%. Вакцина может храниться при температуре от минус 25 до минус 15 градусов, но может также сохраняться до 30 дней при температуре от 2 до 8 градусов.

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