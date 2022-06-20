ВОЗ отправит в Азербайджан тесты для выявления оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в кратчайшие сроки отправит в Азербайджан тесты для выявления вируса оспы обезьян.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в кратчайшие сроки отправит в Азербайджан тесты для выявления вируса оспы обезьян.

Об этом Report заявила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что оспа обезьян не опасна как коронавирусная инфекция: "Оспа обезьян крайне редко передается от человека к человеку. Поэтому мы не очень обеспокоены. Но, конечно же за распространением вируса мы следим".

Представитель ВОЗ заявила, что правительство Азербайджана обратилось с просьбой о поставке тестов: "Существует несколько типов тестов для выявления вируса. Сейчас мы ведем обсуждения с Министерством здравоохранения и TƏBIB с тем, чтобы определиться какие тесты будут привезены в Азербайджан. Партия будет состоять примерно из 1000 тестов".

Харманджи добавила, что сейчас в Азербайджане нет угрозы распространения вируса оспы обезьян.