ВОЗ отметила снижение показателей заболеваемости и смертности от COVID в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует снижение уровня заболеваемости и смертности в результате COVID-19 в мире за минувшую неделю.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует снижение уровня заболеваемости и смертности в результате COVID-19 в мире за минувшую неделю.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в период с 12 по 18 сентября заболеваемость коронавирусом снизилась во всех регионах мира.

Наиболее значительные уменьшения количества заражений наблюдались в Африке (на 35%), в регионе Восточного Средиземноморья (на 14%), а также в Америке (на 12%), говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 3,2 млн новых случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса снизилось во всех регионах, сильнее всего - в регионе Восточного Средиземноморья (на 46%), в Африке (на 27%), а также в западной части Тихого океана (на 27%).

В целом по всему миру за неделю зафиксировано менее 9,8 тыс. летальных исходов, связанных с COVID-19.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 613 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,5 млн смертей от последствий заболевания.