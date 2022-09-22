О нас

ВОЗ отметила снижение показателей заболеваемости и смертности от COVID в мире

ВОЗ отметила снижение показателей заболеваемости и смертности от COVID в мире Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует снижение уровня заболеваемости и смертности в результате COVID-19 в мире за минувшую неделю.
Здоровье
22 сентября 2022 г. 13:10
ВОЗ отметила снижение показателей заболеваемости и смертности от COVID в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует снижение уровня заболеваемости и смертности в результате COVID-19 в мире за минувшую неделю.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в период с 12 по 18 сентября заболеваемость коронавирусом снизилась во всех регионах мира.

Наиболее значительные уменьшения количества заражений наблюдались в Африке (на 35%), в регионе Восточного Средиземноморья (на 14%), а также в Америке (на 12%), говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 3,2 млн новых случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса снизилось во всех регионах, сильнее всего - в регионе Восточного Средиземноморья (на 46%), в Африке (на 27%), а также в западной части Тихого океана (на 27%).

В целом по всему миру за неделю зафиксировано менее 9,8 тыс. летальных исходов, связанных с COVID-19.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 613 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,5 млн смертей от последствий заболевания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Koronavirusa yoluxma və ölüm halları azalıb

Самое важное

Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
22 сентября 2022 г. 12:52
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
22 сентября 2022 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
21 сентября 2022 г. 21:09
Президент: В конце следующего года мы подведем железную и автомобильную дороги к границе с Арменией
Президент: В конце следующего года мы подведем железную и автомобильную дороги к границе с Арменией
21 сентября 2022 г. 19:22
Президент: Сегодня мы находимся на этих землях ценой жизни и крови наших шехидов
Президент: Сегодня мы находимся на этих землях ценой жизни и крови наших шехидов
21 сентября 2022 г. 19:15
Ильхам Алиев: Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе 
Ильхам Алиев: Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе 
21 сентября 2022 г. 19:10
Президент: Никто не может обвинять нас без проведения делимитации
Президент: Никто не может обвинять нас без проведения делимитации
21 сентября 2022 г. 19:05
Президент: Первая группа лачынцев сможет вернуться в Лачын до конца следующего года
Президент: Первая группа лачынцев сможет вернуться в Лачын до конца следующего года
21 сентября 2022 г. 19:01
Президент Ильхам Алиев: Никто не может разговаривать с нами на языке ультиматума
Президент Ильхам Алиев: Никто не может разговаривать с нами на языке ультиматума
21 сентября 2022 г. 18:58
Ильхам Алиев: Армения не хочет мира, она все еще живет реваншистскими идеями
Ильхам Алиев: Армения не хочет мира, она все еще живет реваншистскими идеями
21 сентября 2022 г. 18:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi