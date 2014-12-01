ВОЗ отмечает успехи в борьбе с Эболой, но до победы над вирусом еще далеко

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ Всемирная организация здравоохранения положительно оценивает ход усилий по борьбе с Эболой в Западной Африке, заявил помощник директора ВОЗ Брюс Эйлвард.

Организация назначила на 1 декабря крайний срок для того, чтобы взять под контроль вспышку Эболы в этом регионе. Задача заключалась в том, чтобы в течение 60 дней в изоляции находились 70% зараженных Эболой, а 70% похорон жертв вируса проходили в условиях, не представляющих опасности для окружающих.

По словам Эйлварда, все три страны в эпицентре вспышки Эболы — Либерия, Гвинея и Сьерра-Леоне — без проблем справились с последней задачей. Госпитализировать как минимум 70% заболевших не удается лишь в Сьерра-Леоне.

Однако Эйлвард предупредил, что использовать слово "оптимизм" в контексте формулы "70-70" неуместно. "Пока борьба с вирусом Эбола не закончилась, нет места оптимизму", — сказал представитель ВОЗ.

Report со ссылкой на Росбалт напоминает, что ранее генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что в борьбе с распространением эпидемии наметился прогресс, но в ряде мест усилия властей по-прежнему "не поспевают за заболеваемостью".