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ВОЗ: Открывать границы пока нельзя

ВОЗ: Открывать границы пока нельзя

"Сегодня многие страны обсуждают с нами вопрос открытия своих границ, закрытых из-за коронавируса". 

Как сообщает Report, об этом глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманчи заявила на онлайн-брифинге.

По ее словам, основной целью в этом вопросе является доверие стран друг к другу: "Например, одна страна заявляет, что принимает серьезные меры по борьбе с вирусом, однако ситуация в соседних странах оставляет желать лучшего. Поэтому открывать границы пока не рекомендуется. Для этого ситуация в обеих странах должна быть стабильной". 

"Границы непременно откроются. Для этого все страны должны обсудить данный вопрос в рамках серьезного сотрудничества", - заявила Х.Харманчи.

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