О нас

ВОЗ: Новым названием оспы обезьян станет mpox

ВОЗ: Новым названием оспы обезьян станет mpox Оспа обезьян в документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) теперь будет иметь наименование mpox. В течение года одновременно с новым будет использоваться и прежнее официальное название.
Здоровье
28 ноября 2022 г. 16:31
ВОЗ: Новым названием оспы обезьян станет mpox

Оспа обезьян в документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) теперь будет иметь наименование mpox. В течение года одновременно с новым будет использоваться и прежнее официальное название.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

"По итогам серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ начнет использование нового предпочтительного термина "mpox" в качестве синонима оспы обезьян (англ. monkeypox)", - говорится в сообщении.

В ВОЗ пояснили, что в ходе состоявшихся "публичных и частных встреч ряд лиц и стран высказывали обеспокоенность и попросили ВОЗ предложить способ изменения названия болезни. Это связано с тем, что после распространения оспы обезьян в мире ранее в этом году в ВОЗ поступили сообщения о том, что в ряде стран "в некоторых общинах", а также "онлайн" звучат "расистские и стигматизирующие высказывания".

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал использовать для оспы обезьян "новый англоязычный синоним - mpox". "По прошествии годичного переходного периода mpox станет предпочтительным термином", - заключили в организации. Он будет включен в Международную классификацию болезней.

В минувший вторник ВОЗ сообщила, что с начала года в 110 государствах зарегистрировано 80 611 подтвержденных лабораторным путем случаев заражения и еще 1 531 предполагаемый случай. Умерли 53 заболевших.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке WHO recommends new name for monkeypox disease

Другие новости из категории

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 13 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 13 человек
28 ноября 2022 г. 16:40
Число выявленных за сутки заболевших COVID в КНР обновило рекорд
Число выявленных за сутки заболевших COVID в КНР обновило рекорд
28 ноября 2022 г. 12:10
В Азербайджане за сутки вакцинированы 326 человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 326 человек
27 ноября 2022 г. 17:44
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 39 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 39 человек
27 ноября 2022 г. 17:42
ВОЗ призвала адаптировать стратегию борьбы с COVID-19 к конкретной ситуации в странах
ВОЗ призвала адаптировать стратегию борьбы с COVID-19 к конкретной ситуации в странах
26 ноября 2022 г. 20:35
В Азербайджане за сутки вакцинированы 440 человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 440 человек
26 ноября 2022 г. 16:51
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 25 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 25 человек
26 ноября 2022 г. 16:43
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 41 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 41 человек
25 ноября 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован 561 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинирован 561 человек
25 ноября 2022 г. 16:35
В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19
В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19
25 ноября 2022 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi