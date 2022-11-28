ВОЗ: Новым названием оспы обезьян станет mpox

Оспа обезьян в документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) теперь будет иметь наименование mpox. В течение года одновременно с новым будет использоваться и прежнее официальное название.

Оспа обезьян в документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) теперь будет иметь наименование mpox. В течение года одновременно с новым будет использоваться и прежнее официальное название.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

"По итогам серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ начнет использование нового предпочтительного термина "mpox" в качестве синонима оспы обезьян (англ. monkeypox)", - говорится в сообщении.

В ВОЗ пояснили, что в ходе состоявшихся "публичных и частных встреч ряд лиц и стран высказывали обеспокоенность и попросили ВОЗ предложить способ изменения названия болезни. Это связано с тем, что после распространения оспы обезьян в мире ранее в этом году в ВОЗ поступили сообщения о том, что в ряде стран "в некоторых общинах", а также "онлайн" звучат "расистские и стигматизирующие высказывания".

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал использовать для оспы обезьян "новый англоязычный синоним - mpox". "По прошествии годичного переходного периода mpox станет предпочтительным термином", - заключили в организации. Он будет включен в Международную классификацию болезней.

В минувший вторник ВОЗ сообщила, что с начала года в 110 государствах зарегистрировано 80 611 подтвержденных лабораторным путем случаев заражения и еще 1 531 предполагаемый случай. Умерли 53 заболевших.