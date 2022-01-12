ВОЗ назвала три категории людей, для которых "омикрон"-штамм наиболее опасен

"Омикрон"-штамм коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний.

"Омикрон"-штамм коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний.

Как передает Report, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Риск смертельного исхода после заражения "омикроном" растет с возрастом. У нас также есть данные, согласно которым люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", – сообщили в ВОЗ.

Вариант "омикрон" действительно протекает в среднем в менее тяжелой форме.

"Тем не менее сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах", – подчеркнули в организации.