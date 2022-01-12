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ВОЗ назвала три категории людей, для которых "омикрон"-штамм наиболее опасен

ВОЗ назвала три категории людей, для которых "омикрон"-штамм наиболее опасен "Омикрон"-штамм коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний.
Здоровье
12 января 2022 г. 12:10
ВОЗ назвала три категории людей, для которых омикрон-штамм наиболее опасен

"Омикрон"-штамм коронавируса представляет особую опасность для жизни людей преклонного возраста, невакцинированных и тех, кто страдает от сопутствующих заболеваний.

Как передает Report, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Риск смертельного исхода после заражения "омикроном" растет с возрастом. У нас также есть данные, согласно которым люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", – сообщили в ВОЗ.

Вариант "омикрон" действительно протекает в среднем в менее тяжелой форме.

"Тем не менее сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах", – подчеркнули в организации.

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Версия на английском языке WHO names 3 categories of people for whom omicron strain is most dangerous

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