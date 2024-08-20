ВОЗ назвала оспу обезьян менее угрожающей, чем COVID-19

Новая волна распространения оспы обезьян не представляет для стран Европы такой же угрозы, какой была пандемия COVID-19.

Новая волна распространения оспы обезьян не представляет для стран Европы такой же угрозы, какой была пандемия COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Оспа обезьян - это не новый COVID", - отметил он на брифинге.

"Мы знаем, как контролировать оспу обезьян в Европейском регионе, а также [имеем представление] о тех шагах, которые необходимо принять, чтобы избежать распространения болезни", - пояснил Клюге.

Глава бюро добавил, что правительства европейских стран и ведомства в сфере здравоохранения с 2022 года научились применять необходимые меры. Однако для полного устранения угрозы, по его словам, не хватило ресурсов и стремления к достижению этой цели.