ВОЗ направила в ДРК специалистов для выяснения причины неустановленной болезни

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оказывают помощь Демократической Республике Конго (ДРК) в выяснении причины неустановленного заболевания, унесшего в провинции Кванго 30 жизней. Симптомы включают головную боль, кашель и анемию.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оказывают помощь Демократической Республике Конго (ДРК) в выяснении причины неустановленного заболевания, унесшего в провинции Кванго 30 жизней. Симптомы включают головную боль, кашель и анемию.

Как передает Report , об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

Организация "направляет экспертов в помощь органам здравоохранения ДРК в проведении дальнейших расследований с целью определения причины еще не диагностированного заболевания, которое было зарегистрировано в Панзи - населенном пункте в провинции Кванго на юго-западе страны". "Для установления причины проводятся лабораторные исследования", - говорится в сообщении.

ВОЗ сообщила со ссылкой на Минздрав ДРК, что "в медико-санитарной зоне Панзи на данный момент зарегистрировано 394 случая заболевания и 30 смертей". Среди симптомов - "головная боль, кашель, лихорадка, затрудненное дыхание и анемия".

В состав командированной в Панзи группы специалистов ДРК и ВОЗ входят эпидемиологи, лаборанты, специалисты по профилактике и контролю инфекционных болезней. ВОЗ "с конца ноября оказывает поддержку органам здравоохранения в Кванго в усилении эпидемиологического надзора и выявлении случаев заболевания". "Команда сосредоточится на усилении мер реагирования, таких как эпидемиологическое расследование и сбор образцов для тестирования, активное выявление случаев заболевания, лечение и деятельность по повышению осведомленности общественности", - отметили в организации.

"Нашим приоритетом является оказание эффективной поддержки пострадавшим семьям и сообществам. Прилагаются все усилия для выявления причины заболевания, понимания путей его передачи и обеспечения надлежащего реагирования как можно быстрее", - заявила региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моэти.