ВОЗ, Канада и США призывают к срочным мерам из-за распространения оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Минздрав Канады и администрация США призывают мир воспользоваться окном возможностей для сдерживания распространения оспы обезьян и принять согласованные международным сообществом меры по борьбе с вирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Минздрав Канады и администрация США призывают мир воспользоваться окном возможностей для сдерживания распространения оспы обезьян и принять согласованные международным сообществом меры по борьбе с вирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, рекордное число новых случаев заболевания оспой обезьян зафиксировано в США за сутки - 1 048. Всего в США зарегистрировано 4 639 случаев заражения инфекцией, в Испании - 3 738, во Франции - более 1700, в Канаде - 745, в Нидерландах - более 700, в Португалии - более 500, в Перу - 203, в Израиле - 105, в Австралии - 44. В столичном регионе Швеции зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что в мире зарегистрировано 18 тыс. случаев заражения оспой обезьян.

В мире доступно 16 млн доз вакцины от оспы обезьян, заявил Гебрейесус, не уточняя название препарата. Но большая его часть, по его словам, пока не расфасована - на подготовку уйдет несколько месяцев. Руководитель организации призвал обладающие вакциной страны поделиться препаратом с теми, у кого их нет.

В ЕС, Исландии, Канаде, Лихтенштейне, Норвегии, США одобрена вакцина Imvanex датской фармацевтической компании Bavarian Nordic.