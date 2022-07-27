Глава ВОЗ назвал общее число заразившихся оспой обезьян в мире

В мире на данный момент выявлено более 18 тыс. случаев заражения оспой обезьян.

В мире на данный момент выявлено более 18 тыс. случаев заражения оспой обезьян.

Как передает Report, об этом гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил на брифинге.

"К настоящему моменту выявлено более 18 тыс. случаев в 78 странах", - отметил он.

По его словам, в Европе зарегистрировано более 70% случаев заражения, в Американском регионе — 25%.

Он отметил, что всего было зарегистрировано пять смертей.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что вспышку оспы обезьян можно остановить, если серьезно относиться к риску заражения, информировать население и принимать меры для защиты наиболее уязвимых групп.