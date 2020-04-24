ВОЗ дала Азербайджану рекомендации по выходу из карантинного режима

"Многие страны, в том числе и Азербайджан, готовят план выхода из карантина на основе рекомендаций ВОЗ".
Как сообщает Report, об этом глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи заявила на онлайн-брифинге.
Представитель ВОЗ сказала, что наряду со смягчением мероприятий следует на высоком уровне сохранять меры безопасности: "Потому что вирус все еще опасен. Болезнь может вновь воспламениться. Все хотят вернуться к прежней жизни. Мы тоже этого хотим".
Она поблагодарила азербайджанский народ за строжайшее следование введенным ограничениям.