ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии

На сегодняшний день смертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии.

На сегодняшний день смертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии.

Об этом Report официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

При этом, по его словам, сейчас не время ослаблять бдительность.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает возможности появления новых штаммов коронавируса, включая рекомбинанты.

"Цель ВОЗ по-прежнему заключается в вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года, при этом приоритет отдается медицинским работникам, пожилым людям и другим группам риска", - сказал он.

Сегодня срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 1 июля 2022 года. При этом с 1 мая в стране отменяется требование об обязательном ношении медицинских масок.