ВОЗ: число жертв вируса Эбола в Западной Африке приближается к 9,5 тыс. человек

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), с 13 февраля увеличилось на 189 человек.

Как свидетельствуют данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), число заболевших выросло на 372 человека, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Всего с начала эпидемии в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне умерли 9442 человека, 23 371 заразились.

В Либерии число жертв достигло 3947 человек, количество инфицированных - 9096. В Сьерра-Леоне скончавшихся меньше - 3423, но заразившихся больше, чем в какой-либо другой стране - 11 155 человек. В Гвинее существенно меньше, чем в этих двух государствах, и инфицированных, и умерших - 3120 и 2072, соответственно.

Случаи заболевания зафиксированы также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании и США. Однако в большинстве этих стран число инфицированных не превышает десяти человек. Исключение составляет Нигерия, где БВВЭ заразились 20 человек, восемь погибли.