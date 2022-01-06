ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19

"Если мы покончим с неравенством, мы покончим с пандемией”

Цель cостоит в том, чтобы каждая страна вакцинировала от COVID-19 как минимум 70% своего населения к середине 2022 года.

Об этом Report заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

“Мы можем положить конец острой фазе пандемии, если проведем вакцинацию населения, начиная с тех, кто наиболее подвержен риску. По-прежнему существует огромный разрыв в показателях вакцинации между странами. Если мы покончим с неравенством, мы покончим с пандемией”, - сказал он.

“2021 год был болезненным годом для многих из нас. Но мы не можем допустить, чтобы этот год был потрачен впустую. Мы все должны усвоить уроки, которые преподал нам прошлый год”, - отметил официальный представитель ВОЗ, добавив, что 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19, но это также должно быть началом чего-то другого - новой эры солидарности.

При этом, по его словам, то, что "oмикрон"-штамм более заразен и циркулирует одновременно с "дельтой", приводит к "цунами случаев заболевания", что оказывает и будет продолжать оказывать огромное давление на системы здравоохранения стран мира.