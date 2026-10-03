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    В Бурятии ликвидировали более 330 медведей, угрожавших людям

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 13:24
    В Бурятии ликвидировали более 330 медведей, угрожавших людям

    Специалисты ликвидировали в Бурятии более 330 медведей, вышедших к населенным пунктам и представлявших угрозу людям.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Бурприроднадзор.

    "Отрегулирована 331 особь медведя, представлявшая угрозу людям. Ситуация с выходами медведей к населенным пунктам в Бурятии остается непростой. В день в Бурприроднадзор поступает порядка 15-20 сообщений о выходах", - сообщили в ведомстве.

    По каждому обращению госохотинспекторами совместно с охотниками осуществляется выезд и обследование территории. Всего в мероприятиях задействовано 24 бригады, включающие 81 охотника.

    "Бригады отрабатывают каждое сообщение о выходе. При наличии угрозы жизни и здоровью людей принимается решение о регулировании особей. Особое внимание уделяется тем местностям, где фиксируются неоднократные выходы", - отметил начальник отдела учета и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, Бурприроднадзора Денис Крылов.

    Нападение медведя Бурятия Российская Федерация (РФ)
    Buryatiyada insanların həyatına təhlükə yaradan 330-dan çox ayı zərərsizləşdirilib
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