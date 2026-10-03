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    Токаев освободил от должностей двух вице-министров обороны и главкома ВМС Казахстана

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 14:17
    Токаев освободил от должностей двух вице-министров обороны и главкома ВМС Казахстана

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей двух вице-министров обороны и главкома ВМС республики.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в Акорде.

    В пресс-службе президента подчеркнули, что глава государства подписал ряд распоряжений - Каныш Абубакиров освобожден от должности первого заместителя министра обороны – начальника Генштаба ВС; Алмаз Джумакеев - заместителя министра обороны; Канат Ниязбеков - главнокомандующего Военно-морскими силами ВС Казахстана.

    Отметим, что 24 сентября 17 военнослужащих во время учений унесло в открытое море. Трое из них были спасены, 14 человек погибли.

    Касым-Жомарт Токаев Минобороны Казахстана
    Tokayev 2 nazir müavini və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin baş komandanını vəzifədən azad edib
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