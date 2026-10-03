Токаев освободил от должностей двух вице-министров обороны и главкома ВМС Казахстана
В регионе
- 03 октября, 2026
- 14:17
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей двух вице-министров обороны и главкома ВМС республики.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в Акорде.
В пресс-службе президента подчеркнули, что глава государства подписал ряд распоряжений - Каныш Абубакиров освобожден от должности первого заместителя министра обороны – начальника Генштаба ВС; Алмаз Джумакеев - заместителя министра обороны; Канат Ниязбеков - главнокомандующего Военно-морскими силами ВС Казахстана.
Отметим, что 24 сентября 17 военнослужащих во время учений унесло в открытое море. Трое из них были спасены, 14 человек погибли.
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