Токаев освободил от должностей двух вице-министров обороны и главкома ВМС Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей двух вице-министров обороны и главкома ВМС республики.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в Акорде.

В пресс-службе президента подчеркнули, что глава государства подписал ряд распоряжений - Каныш Абубакиров освобожден от должности первого заместителя министра обороны – начальника Генштаба ВС; Алмаз Джумакеев - заместителя министра обороны; Канат Ниязбеков - главнокомандующего Военно-морскими силами ВС Казахстана.

Отметим, что 24 сентября 17 военнослужащих во время учений унесло в открытое море. Трое из них были спасены, 14 человек погибли.