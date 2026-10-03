İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Tokayev 2 nazir müavini və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin baş komandanını vəzifədən azad edib

    Region
    • 03 oktyabr, 2026
    • 14:31
    Tokayev 2 nazir müavini və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin baş komandanını vəzifədən azad edib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev respublikanın müdafiə nazirinin 2 müavinini və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin baş komandanını vəzifədən azad edib.

    "Report" Qazaxıstan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Akordadan bildirilib.

    Prezidentin mətbuat xidmətindən vurğulayıblar ki, dövlət başçısı bir sıra sərəncam imzalayıb. Sərəncamlara əsasən, Kanış Abubakirov müdafiə nazirinin birinci müavini – Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi; Almaz Cumakeyev müdafiə nazirinin müavini; Kanat Niyazbekov isə Qazaxıstan Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin baş komandanı vəzifəsindən azad edilib.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 24-də keçirilən təlimlər zamanı 17 hərbçi açıq dənizə düşüb. Onlardan 3-ü xilas edilib, 14 nəfər isə həlak olub.

    Токаев освободил от должностей двух вице-министров обороны и главкома ВМС Казахстана
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:45

    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 22 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    17:44

    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:41

    Aqil Ələsgər Tokayev adına orden ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    17:40

    Xaricdə təhsil adı altında dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:24

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 15 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    17:16

    Regionda yaranmış yeni reallıq Ermənistan qarşısında kifayət qədər aydın siyasi seçim qoydu - RƏY

    Daxili siyasət
    17:02

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    17:01

    Moldovanın hava məkanını daha bir PUA pozub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti