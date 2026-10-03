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    В Баку из-за непогоды скоростной режим снижен на 40 км/ч

    Внутренняя политика
    • 03 октября, 2026
    • 14:13
    В Баку из-за непогоды скоростной режим снижен на 40 км/ч

    В Баку в связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде дорог снижен скоростной режим, а на дорожных табло активирован знак "скользкая дорога".

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

    В связи с наблюдаемыми дождливыми погодными условиями скоростной режим на трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен на 40 км/ч, а на дороге от проспекта Гейдара Алиева до Мардакянского моста - на 20 км/ч по всем полосам.

    Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Скоростной режим
    Bakıda bir neçə yolda sürət həddi endirilib
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