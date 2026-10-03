В Баку из-за непогоды скоростной режим снижен на 40 км/ч

В Баку в связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде дорог снижен скоростной режим, а на дорожных табло активирован знак "скользкая дорога".

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

В связи с наблюдаемыми дождливыми погодными условиями скоростной режим на трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен на 40 км/ч, а на дороге от проспекта Гейдара Алиева до Мардакянского моста - на 20 км/ч по всем полосам.

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.