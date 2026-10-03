В Баку из-за непогоды скоростной режим снижен на 40 км/ч
Внутренняя политика
- 03 октября, 2026
- 14:13
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Баку в связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде дорог снижен скоростной режим, а на дорожных табло активирован знак "скользкая дорога".
Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
В связи с наблюдаемыми дождливыми погодными условиями скоростной режим на трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен на 40 км/ч, а на дороге от проспекта Гейдара Алиева до Мардакянского моста - на 20 км/ч по всем полосам.
Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
Последние новости
00:45
Лига наций УЕФА: Англия разгромила Хорватию, Испания победила ЧехиюФутбол
00:23
NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октябряДругие страны
00:01
Минуло шесть лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной ГянджиВнутренняя политика
00:00
Минуло шесть лет со дня освобождения Джебраила от армянской оккупацииВнутренняя политика
23:45
В Латвии явка на парламентских выборах оказалась самой низкой за всю историю страны - ОБНОВЛЕНОДругие страны
23:28
Видео
Посольство Азербайджана приняло участие в праздновании Дня германского единстваВнешняя политика
23:16
В Узбекистане два министерства объединили в Министерство образования и наукиВ регионе
23:03
Ираклий Кобахидзе: Грузия выполнила около 90 % обязательств перед ЕСВ регионе
22:51