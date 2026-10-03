В столице Литвы пройдут акции протеста, посвященные миграционной политике

В Вильнюсе (Литва) пройдут акции протеста, посвященные миграционной политике властей, а также пртив преследования мигрантов отдельными группами.

Как передает Report, об этом сообщают литовские медиа.

Для обеспечения общественного порядка привлечены более 200 сотрудников полиции.

Сообщается, что на стороне протестующих против мигрантов будет около 500 человек, они выдвигают требования по ужесточении депортации иностранных граждан, совершивших преступления, закрытии центров трудоустройства мигрантов, сокращения общей квоты на прием мигрантов.