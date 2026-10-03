В Кении 17 человек погибли в массовом ДТП
- 03 октября, 2026
- 14:42
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По меньшей мере 17 человек погибли в результате массового столкновения нескольких автомобилей на трассе Найроби-Момбаса.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на кенийскую полицию.
По данным полиции, авария произошла в городе Саламе, когда водитель грузовика, направлявшегося в прибрежный город Момбаса, попытался обогнать колонну автомобилей, но задел заднюю правую часть другого грузовика. В результате удара водитель первого грузовика потерял контроль над управлением, задел два встречных транспортных средства, двигавшихся в направлении Найроби.
Затем он столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 12 пассажиров. Включая водителя, все пассажиры погибли. Еще четыре человека, включая водителя первого грузовика, погибли в результате ДТП.
Полиция ведет расследование.