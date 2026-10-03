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    В Кении 17 человек погибли в массовом ДТП

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 14:42
    В Кении 17 человек погибли в массовом ДТП

    По меньшей мере 17 человек погибли в результате массового столкновения нескольких автомобилей на трассе Найроби-Момбаса.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на кенийскую полицию.

    По данным полиции, авария произошла в городе Саламе, когда водитель грузовика, направлявшегося в прибрежный город Момбаса, попытался обогнать колонну автомобилей, но задел заднюю правую часть другого грузовика. В результате удара водитель первого грузовика потерял контроль над управлением, задел два встречных транспортных средства, двигавшихся в направлении Найроби.

    Затем он столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 12 пассажиров. Включая водителя, все пассажиры погибли. Еще четыре человека, включая водителя первого грузовика, погибли в результате ДТП.

    Полиция ведет расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Кения
    Keniyada kütləvi yol-nəqliyyat hadisəsində 17 nəfər ölüb
    At least 17 people killed in multi-vehicle crash on Kenyan highway
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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