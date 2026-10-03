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    Keniyada kütləvi yol-nəqliyyat hadisəsində 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2026
    • 14:53
    Keniyada kütləvi yol-nəqliyyat hadisəsində 17 nəfər ölüb

    Nayrobi-Mombasa magistral yolunda bir neçə avtomobilin kütləvi toqquşması nəticəsində ən azı 17 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi Keniya polisisinə istinadən xəbər verir.

    Polisin məlumatına görə, qəza Salam şəhərində baş verib, belə ki, sahil şəhəri Mombasaya yönələn yük maşınının sürücüsü avtomobil karvanını ötməyə cəhd edib, lakin digər yük maşınının arxa sağ hissəsinə toxunub. Zərbənin nəticəsində birinci yük maşınının sürücüsü idarəetməni itirib və Nayrobi istiqamətində hərəkət edən qarşıdan gələn iki nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb.

    Daha sonra o, içərisində 12 sərnişin olan mikroavtobusla toqquşub. Sürücü də daxil olmaqla bütün sərnişinlər həlak olub. Birinci yük maşınının sürücüsü də daxil olmaqla daha dörd nəfər yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində həlak olub.

    Polis araşdırma aparır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Keniya
    В Кении 17 человек погибли в массовом ДТП
    At least 17 people killed in multi-vehicle crash on Kenyan highway
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