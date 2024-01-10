Восемь новорожденных, эвакуированных при пожаре в Перинатальном центре, выписаны из больниц

Восемь новорожденных, которых госпитализировали в другие медицинские учреждения во время пожара в Республиканском перинатальном центре, выписаны домой.

Восемь новорожденных, госпитализированных в другие медицинские учреждения после эвакуации при пожаре в Республиканском перинатальном центре, выписаны домой.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Лечение других новорожденных, а также беременных, госпитализированных в медицинские учреждения при TƏBİB, продолжаются в соответствии с клиническими протоколами, сообщили в ведомстве.

"Состояние 38 младенцев оценивается как стабильное, шестерых - средней тяжести, еще шестерых - удовлетворительное. Дети проходят лечение в "Йени клинике", Клиническом медицинском центре, Детской больнице №2 имени А.Гараева, Перинатальном центре при Сумгайытском медицинском центре, Республиканской клинической больнице, Сабунчинском медцентре и Хатаинском медцентре. Двое детей по просьбе родителей переведены в Научно-исследовательский педиатрический институт имени К.Фараджовой", - говорится в сообщении.