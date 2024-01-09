В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы

В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар.

В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание было ликвидировано в короткие сроки.

"Пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова, не дав ему распространиться", - отмечается в сообщении ведомства.

Силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС провели работу по эвакуации.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзаев находится на месте происшествия.