В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы

В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар.
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Возгорание было ликвидировано в короткие сроки.
"Пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова, не дав ему распространиться", - отмечается в сообщении ведомства.
Силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС провели работу по эвакуации.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзаев находится на месте происшествия.