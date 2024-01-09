О нас

В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы

В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар.
Происшествия
9 января 2024 г. 05:57
В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы

В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание было ликвидировано в короткие сроки.

"Пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова, не дав ему распространиться", - отмечается в сообщении ведомства.

Силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС провели работу по эвакуации.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзаев находится на месте происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоRespublika Perinatal Mərkəzində baş vermiş yanğının təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

В Гарадагском районе Баку столкнулись автомобили, пострадал один человек
В Гарадагском районе Баку столкнулись автомобили, пострадал один человек
9 января 2024 г. 01:18
В Огузе лошадь, выбежавшая на проезжую часть, стала причиной ДТП
ФотоВ Огузе лошадь, выбежавшая на проезжую часть, стала причиной ДТП
9 января 2024 г. 00:21
В Дашкесане пресечено незаконное производство угля
ФотоВ Дашкесане пресечено незаконное производство угля
8 января 2024 г. 23:13
В Джалилабаде дотла сгорел дом
В Джалилабаде дотла сгорел дом
8 января 2024 г. 20:17
В Шарурском районе произошло ДТП, есть погибший
ФотоВ Шарурском районе произошло ДТП, есть погибший
8 января 2024 г. 18:07
За прошедшую неделю в Сабирабаде изъято 27 единиц огнестрельного оружия
За прошедшую неделю в Сабирабаде изъято 27 единиц огнестрельного оружия
8 января 2024 г. 17:41
Бывшая сотрудница театра предстанет перед судом за присвоение денег в крупном размере
Бывшая сотрудница театра предстанет перед судом за присвоение денег в крупном размере
8 января 2024 г. 16:15
ЦИУТ продолжает работу с целью снижения заторов на дорогах Баку
ЦИУТ продолжает работу с целью снижения заторов на дорогах Баку
8 января 2024 г. 11:47
В Ширване задержан мужчина по подозрению в убийстве своего 74-летнего отца
В Ширване задержан мужчина по подозрению в убийстве своего 74-летнего отца
8 января 2024 г. 11:08
В Ханкенди и Ходжалинском районе обнаружено множество оружия и боеприпасов
В Ханкенди и Ходжалинском районе обнаружено множество оружия и боеприпасов
8 января 2024 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi