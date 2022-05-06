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Вопрос о незаконном производстве вин в Карабахе будет поднят в рамках международных организаций

Вопрос о незаконном производстве вин в Карабахе будет поднят в рамках международных организаций Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли встретился с генеральным директором Международной организации виноградарства и виноделия Пабло Рока Бласко.
Здоровье
6 мая 2022 г. 18:59
Вопрос о незаконном производстве вин в Карабахе будет поднят в рамках международных организаций

Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли встретился с генеральным директором Международной организации виноградарства и виноделия Пабло Рока Бласко.

Как сообщает Report, на встрече председатель АПБА дал подробную информацию о направлениях развития виноградарства и виноделия в Азербайджане. Также до сведения гостя было доведено, что долгое время на оккупированных Арменией территориях Азербайджана производились вина и другая продукция, допускалась фальсификация при указании страны происхождения, осуществлялся экспорт этой продукции в страны Европейского союза (ЕС).

Гендиректор Международной организации виноградарства и виноделия Пабло Рока Бласко выразил уверенность в том, что между Азербайджаном и МОВВ налажено плодотворное сотрудничество, что эти отношения будут развиваться в положительном русле в ближайшие годы. Гость попросил предоставить официальную информацию в руководимую им организацию о незаконном производстве, продаже и экспорте в страны ЕС вина и другой продукции со стороны Армении. Он отметил, что в связи с данным вопросом будут проведены переговоры с соответствующими международными, региональными структурами и организациями.

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Версия на английском языке ФотоIssue of illegal winemaking in Karabakh to be raised in int'l organizations
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanın vaxtilə Qarabağda qanunsuz şərab istehsalı beynəlxalq təşkilatlarda qaldırılacaq

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