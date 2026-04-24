В целях подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) волонтеры Азербайджанской операционной компании WUF13 привлечены к тренингам по оказанию первой медицинской помощи.

Как сообщили Report в TƏBİB, тренинг провели инструкторы Симуляционного отделения Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи.

Программа направлена на развитие навыков оперативного и правильного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

В тренингах приняли участие 24 человека. В ходе практических занятий участникам разъяснили принципы первичной оценки жизнеугрожающих состояний, основы сердечно-легочной реанимации, методы остановки кровотечений и оказания первой помощи при травмах.