Волонтеры Азербайджанской операционной компании WUF13 привлечены к тренингам
Здоровье
- 24 апреля, 2026
- 15:09
В целях подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) волонтеры Азербайджанской операционной компании WUF13 привлечены к тренингам по оказанию первой медицинской помощи.
Как сообщили Report в TƏBİB, тренинг провели инструкторы Симуляционного отделения Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи.
Программа направлена на развитие навыков оперативного и правильного реагирования в чрезвычайных ситуациях.
В тренингах приняли участие 24 человека. В ходе практических занятий участникам разъяснили принципы первичной оценки жизнеугрожающих состояний, основы сердечно-легочной реанимации, методы остановки кровотечений и оказания первой помощи при травмах.
