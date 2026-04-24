    Волонтеры Азербайджанской операционной компании WUF13 привлечены к тренингам

    В целях подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) волонтеры Азербайджанской операционной компании WUF13 привлечены к тренингам по оказанию первой медицинской помощи.

    Как сообщили Report в TƏBİB, тренинг провели инструкторы Симуляционного отделения Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи.

    Программа направлена на развитие навыков оперативного и правильного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

    В тренингах приняли участие 24 человека. В ходе практических занятий участникам разъяснили принципы первичной оценки жизнеугрожающих состояний, основы сердечно-легочной реанимации, методы остановки кровотечений и оказания первой помощи при травмах.

    Всемирный форум городов (WUF13) Медицинская помощь TƏBİB
    WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin könüllüləri ilkin tibbi yardımla bağlı təlimə cəlb edilib
    WUF13 Azerbaijan Operating Company volunteers receive first aid training

