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    Во ввозимых в Азербайджан 10 тоннах киви обнаружены вредные организмы

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В 10,4 тоннах импортируемых в Азербайджан киви были обнаружены вредные организмы.

    Как сообщили Report в Агентстве продовольственной безопасности, 5 ноября в ходе фитосанитарного карантинного осмотра ввозимых из Исламской Республики Иран и предусмотренных для ООО "Güllü-80" 10,4 тонн киви сотрудники структуры предположили наличие в продукции вредных организмов, были взяты образцы продукции и направлены в соответствующую лабораторию Института продовольственной безопасности.

    Во взятых образцах была обнаружена являющаяся вредным организмом тутовая щитовка (Pseudolaspis pentagona). 

    В соответствии со статьей 13 закона "О фитосанитарном контроле", в случае риска распространения вредных организмов в импортируемых растениях и продукциях растениеводства, осуществляются соответствующие фитосанитарные меры с целью предотвращения их импорта на территорию страны.

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