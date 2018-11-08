Во ввозимых в Азербайджан 10 тоннах киви обнаружены вредные организмы

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В 10,4 тоннах импортируемых в Азербайджан киви были обнаружены вредные организмы.

Как сообщили Report в Агентстве продовольственной безопасности, 5 ноября в ходе фитосанитарного карантинного осмотра ввозимых из Исламской Республики Иран и предусмотренных для ООО "Güllü-80" 10,4 тонн киви сотрудники структуры предположили наличие в продукции вредных организмов, были взяты образцы продукции и направлены в соответствующую лабораторию Института продовольственной безопасности.

Во взятых образцах была обнаружена являющаяся вредным организмом тутовая щитовка (Pseudolaspis pentagona).

В соответствии со статьей 13 закона "О фитосанитарном контроле", в случае риска распространения вредных организмов в импортируемых растениях и продукциях растениеводства, осуществляются соответствующие фитосанитарные меры с целью предотвращения их импорта на территорию страны.