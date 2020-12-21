Внесена ясность в новости о вспышке нового типа коронавируса

Любая информация о вирусе обязательно должна опираться на науку

Председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, врач клиники Кёльнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев прокомментировал информацию относительно распространения нового, мутировавшего типа коронавируса в Нидерландах, Дании и Австралии вслед за Великобританией.

В беседе с Report азербайджанский ученый заявил, что неверно тиражировать информацию зарубежных СМИ об относительно изменившемся типе коронавируса и пугать этим людей:

"В целом, соответствующие структуры должны были предоставить официальную информацию по этому вопросу еще со вчерашнего дня. К сожалению, я не встретил таких заявлений и посчитал своим долгом просветить людей. В целом, любая информация о вирусе обязательно должна опираться на науку. Мы всей страной переживаем очень непростой период, и любое ошибочное высказывание может вызвать серьезные психологические потрясения. Во вчерашних новостях некоторые источники даже сообщили, что новый мутирующий вирус называется "В.1.1.7 SARS-CoV-2". Все это совершенно не основано на фактах. В.1.1.7 наши люди должны воспринимать как подтип вируса (lineage B.1.1.7).

В Англии также были обнаружены определенные изменения в этой ветви вируса, которые в течение 4 недель обрели большой масштаб. Эти изменения были обнаружены в результате лабораторных исследований вируса, когда заражения были выявлены в различных частях Англии. Рост этих изменений совпал с периодом быстрого распространения вируса по всей Великобритании, поэтому британские ученые справедливо обеспокоились и призвали весь мир серьезно следить за такого рода изменениями. После того, как вслед за Великобританией в Нидерландах, Дании и Австралии также начали сообщать об обнаружении нового типа коронавируса, некоторые страны стали принимать строгие меры безопасности. На самом же деле еще не было проведено лабораторного исследования, чтобы сравнить, какие изменения произошли с этим вирусом по сравнению с предыдущим. А без подобного сравнения с научной точки зрения неверно утверждать, что это изменение в вирусе делает его еще более опасным. Если невозможно будет это доказать лабораторно, значит, размножение вируса в этот период - простое совпадение".

"К сожалению, с января по сегодняшний день мы до сих пор не оценили ситуацию в Азербайджане, связанную с такими изменениями в вирусе. Если бы, как я говорил еще несколько месяцев назад, была бы проведена оценка ситуации и точно определено, когда произошло первое заражение, это открыло бы другой путь в борьбе с вирусом в Азербайджане. Сегодня же незнание о наличии или отсутствии в Азербайджане новых изменений в вирусе осложняет общую ситуацию. Именно поэтому в стране должны быть приняты максимальные меры безопасности, и должны быть прерваны связи со многими странами, которые наряду с названными, находятся в группе риска", - сказал доктор медицинских наук.

Он также отметил, что не кажется правдоподобным, что такие изменения в вирусе как-то отразятся на функциях вакцин 1-го поколения, которые будут внедряться на начальном этапе, особенно вакцин, разработанных по генной технологии. Поскольку, при необходимости, в генной технологии не должно возникнуть трудностей с разработкой вакцины с учетом этих изменений. Он также добавил, что в Германии, где он живет, пока официально не объявлено о появлении этих мутировавших вирусов.