Выросло число помещенных в карантин азербайджанских студентов из Китая

Пресс-службы Минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана распространили совместную информацию о прибывших из Китая гражданах Азербайджана.

Согласно поступившей в Report информации, в отделении инфекционных заболеваний Клинического медцентра находится 7 человек.

Учащийся в Пекине гражданин Азербайджана 1992 г.р. приехал вместе с супругой 1993 г.р. Никаких жалоб не имеется, оба были обследованы врачами.

У другого учащегося в китайском городе Цзиньхуа гражданина Азербайджана 1998 г.р. нормальная температура, жалоб не имеется. Анализы взяты, его обследуют.

Еще один размещенный в Клиническом медцентре – гражданин Азербайджана 1998 г.р., который получал образование в китайском городе Цзиньхуа. У него также нормальная температура, жалоб нет.

Получавший образование в китайском городе Шаньдун гражданин Азербайджана 1997 г.р. размещен в больницу, жалоб не имеет, с больными не контактировал.

У получавшей образование в китайском городе Зейянг гражданки Азербайджана 1997 г.р. нормальная температура, жалоб не имеется. Будет обследована врачами.

У получавшего образование в Пекине гражданина Азербайджана 1994 г.р. нормальная температура. Обследован врачами, в настоящее время нет проблем со здоровьем.

Вышеуказанные лица прибыли в страну транзитными рейсами из Стамбула, Дубая и Москвы.

У содержащихся в специально выделенных медучреждениях никаких проблем со здоровьем не выявлено. По завершении периода карантина они буду отпущены домой.