Виктор Ляшко: Азербайджан первым протянул руку помощи Украине в начале пандемии

В период пандемии мы добились успехов в таких вопросах, как усовершенствование препаратов и применение их в лечении, предотвращение случаев заражения и др., мы готовы ими поделиться

Интервью Восточно-европейского бюро Report с замминистром здравоохранения Украины, главным санитарным врачом Виктором Ляшко

- Как Вы оцениваете текущий уровень связей между Украиной и Азербайджаном в сфере здравоохранения?

- Связи между нашими странами в сфере здравоохранения, как и в других сферах, находятся на высоком уровне. Потому что мы самые близкие дружественные страны и стратегические партнеры. Это проявилось и во время пандемии COVID-19, которая охватила мир за последний год. Например, в первые дни пандемии Азербайджан был одной из первых стран, протянувших руку помощи Украине. Мы еще раз благодарим за это дружественный Азербайджан. Считаю, что и впредь, особенно в постпандемический период, эти связи будут продолжаться как в технологической сфере, так и в сфере подготовки специалистов. Это один из наших приоритетов.

- Какое сотрудничество существует между двумя странами в сфере борьбы с пандемией коронавируса? и по каким направлениям можно его развивать?

- Как я уже говорил выше, в первые дни пандемии Азербайджан стал одной из первых стран, оказавших нам гуманитарную помощь. Кроме того, у нас имеется потенциал сотрудничества по предотвращению вируса или методам лечения. Например, в сфере лечению мы открыты для обмена опытом с Азербайджаном. Из-за широкого распространения вируса у нас уже имеется достаточный опыт лечения, новые планы в связи с больницами, в том числе достаточный экспертный резерв для устранения вируса. Мы как дружественная страна готовы поделиться этим с Азербайджаном. В частности, наши эксперты готовы к сотрудничеству с Азербайджаном для обмена опытом. В период пандемии мы добились успехов в таких вопросах, как усовершенствование препаратов и применение их в лечении, предотвращение случаев заражения и др., мы готовы ими поделиться.

- Как идет процесс вакцинации в Украине? Как нам стало известно из СМИ, в вашей стране она началась несколько позднее или идет немного долго.

- Знаете, в Украине более 40 млн населения. Мы сначала уточняем бюджет, потом подписываются соответствующие договора и уже после начинается доставка вакцин и применение на гражданах. Это занимает определенное время. Но мы уже приступили к этому.

- Кстати, в первые дни пандемии мы ожидали, что Украина, которая всегда сохраняла лидерство в сфере медицины и препаратов, будет одной из первых стран, производящих вакцину…

- Мы будем и даже уже приступили к этому. Работа уже идет над тремя вариантами. Примерно к сентябрю мы преодолеем основной этап этой работы. Производимая нами вакцина должна быть высокоэффективной. Сейчас работа над этим идет во Львове, Одессе и ряде других городов.

- Будет ли она готова к концу текущего года? Как будет называться украинская вакцина?

- О названии я не смогу сказать заранее. Но готова она будет не в этом году, а думаю в следующем.

- Какие работы предусмотрены между Украиной и Азербайджаном в сфере здравоохранения в постпандемический период?

- Постпандемический период требует новых вызовов в области здравоохранения, как и в других сферах. В основном в постпандемический период мы отдадим предпочтение обмену опытом с дружественными странами, в том числе с Азербайджаном. Обмен может происходить в различных формах.

- Как идущая на востоке Украины война сказывается на сфере здравоохранения страны? Сколько структур здравоохранения пострадали из-за этого конфликта?

- Как Вы знаете, любая война, агрессии ведут к тяжелым последствиям. У нас это привело к тяжелым последствиям и в здравоохранении. Согласно статистике, с начала вооруженных действий в Донецкой области разрушено 1 учреждение здравоохранения, повреждены 7, в Луганской области также разрушено 1 учреждение здравоохранения, повреждено 7. В абсолютном большинстве учреждений здравоохранения проведены восстановительные работы и они работают в штатном режиме.