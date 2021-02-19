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Вакцину Pfizer начали испытывать на беременных

Вакцину Pfizer начали испытывать на беременных Всего в исследованиях должны поучаствовать четыре тысячи беременных женщин в возрасте 18 лет и старше
Здоровье
19 февраля 2021 г. 12:19
Вакцину Pfizer начали испытывать на беременных
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Компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте BioNTech.

Первые участницы уже сделали прививки, указано в сообщении. Всего в исследованиях должны поучаствовать четыре тысячи беременных женщин в возрасте 18 лет и старше, вакцинация проводится на 24-34 неделях беременности.

Каждая женщина будет участвовать в исследовании в течение от 7 до 10 месяцев, в зависимости от того, что она получила: вакцину или плацебо. Кроме того, родившиеся у участниц испытания дети будут находиться под наблюдением до шестимесячного возраста.

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Версия на английском языке Pfizer, BioNTech start testing COVID vaccine in pregnant women

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