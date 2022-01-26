Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат

Тем, кто ревакцинирован "бустерной" дозой, будет выдан бессрочный "Сертификат вакцинации".

Тем, кто ревакцинирован "бустерной" дозой, будет выдан бессрочный "Сертификат вакцинации".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB).

В заявлении отмечается, что вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения осложнений от новых и быстро распространяющихся штаммов вируса COVID-19.

В настоящее время в стране идет процесс вакцинации в соответствии со "Стратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы". В результате активного участия населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.

В заявлении отмечается, что через 5 месяцев после вакцинации 2 дозами вакцины от COVID-19 в зависимости от организма устойчивость к этому вирусу может снижаться. В связи с этим рекомендовано введение "бустерной дозы" для повторного повышения иммунитета организма к коронавирусной инфекции.