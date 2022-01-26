Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат

Тем, кто ревакцинирован "бустерной" дозой, будет выдан бессрочный "Сертификат вакцинации".
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB).
В заявлении отмечается, что вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения осложнений от новых и быстро распространяющихся штаммов вируса COVID-19.
В настоящее время в стране идет процесс вакцинации в соответствии со "Стратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы". В результате активного участия населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.
В заявлении отмечается, что через 5 месяцев после вакцинации 2 дозами вакцины от COVID-19 в зависимости от организма устойчивость к этому вирусу может снижаться. В связи с этим рекомендовано введение "бустерной дозы" для повторного повышения иммунитета организма к коронавирусной инфекции.