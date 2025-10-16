В Ясамальском районе Баку двое ранены в результате вооруженного инцидента

В результате стрельбы, произошедшей в Ясамальском районе Баку, пострадали двое мужчин в возрасте 30 лет.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report, оба пострадавших сегодня утром доставлены в Клинический медицинский центр.

У одного из них диагностирован перелом левой бедренной кости, у другого - колото-резаная рана бедра. Состояние одного пациента оценивается как стабильное, второго - средней тяжести.

По предварительным данным, в ходе вооруженного инцидента пострадали Джейхун Гасанов и Санан Дунъямалыев.

По факту начато расследование.