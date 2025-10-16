Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Ясамальском районе Баку двое ранены в результате вооруженного инцидента

    Здоровье
    • 16 октября, 2025
    • 12:01
    В Ясамальском районе Баку двое ранены в результате вооруженного инцидента

    В результате стрельбы, произошедшей в Ясамальском районе Баку, пострадали двое мужчин в возрасте 30 лет.

    Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report, оба пострадавших сегодня утром доставлены в Клинический медицинский центр.

    У одного из них диагностирован перелом левой бедренной кости, у другого - колото-резаная рана бедра. Состояние одного пациента оценивается как стабильное, второго - средней тяжести.

    По предварительным данным, в ходе вооруженного инцидента пострадали Джейхун Гасанов и Санан Дунъямалыев.

    По факту начато расследование.

