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В Японии впервые вывели свинью, чьи органы можно будет пересадить человеку

В Японии впервые вывели свинью, чьи органы можно будет пересадить человеку В Японии впервые успешно вывели генетически модифицированную свинью, органы которой в перспективе без отторжения можно будет пересадить человеку.
Здоровье
13 февраля 2024 г. 04:58
В Японии впервые вывели свинью, чьи органы можно будет пересадить человеку

В Японии впервые успешно вывели генетически модифицированную свинью, органы которой в перспективе без отторжения можно будет пересадить человеку.

Как передает Report, об этом объявила компания PorMedTec, работающая под эгидой Университета Мэйдзи.

Изначально соответствующая технология выращивания генетически модифицированных свиней в целях ксенотрансплантации (пересадка органов животных в тело человека) была разработана в США местной биотехнологической компанией. Японские специалисты смогли успешно клонировать поросенка, используя импортированные из США клетки. Подчеркивается, что это первый случай, когда на территории Японии родилась генно-модифицированная свинья, органы которой в перспективе планируется пересадить человеку.

"Мы рады, что поросенок благополучно родился, но это только начало. Мы рассчитываем продвинуть дискуссию о клиническом применении ксенотрансплантации в Японии. Мы продолжим наши исследования, сосредоточившись в первую очередь на безопасности, в то же время продолжая обсуждать вопросы, связанные с этикой", - приводит телеканал NHK слова профессора Университета Мэйдзи и директора компании PorMedTec Хироси Нагасимы. Уже в 2024 году японские специалисты предполагают начать пересадку органов генетически модифицированной свиньи в тело обезьяны - промежуточный шаг между пересадкой в тело человека.

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