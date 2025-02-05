В январе в КМЦ поступило 102 человека с отравлением, трое скончались

В январе текущего года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 102 человека с отравлением.

В январе текущего года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 102 человека с отравлением.

Как сообщили Report в КМЦ, из них 48 человек отравились лекарствами, 19 - уксусной кислотой, 3 - алкоголем, 1- пищевыми продуктами, 8 - угарным газом, 6 - фосфорорганическими соединениями, 2 - едкими растворами, 5 человек поступили с ботулизмом, 5 - с аллергическими реакциями и 5 - с анафилаксией.

Несмотря на усилия врачей, трое отравившихся скончались. Смертельные случаи зарегистрированы в случаях отравления уксусной кислотой и аллергических реакций.