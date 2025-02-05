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В январе в КМЦ поступило 102 человека с отравлением, трое скончались

В январе в КМЦ поступило 102 человека с отравлением, трое скончались В январе текущего года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 102 человека с отравлением.
Здоровье
5 февраля 2025 г. 10:12
В январе в КМЦ поступило 102 человека с отравлением, трое скончались

В январе текущего года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 102 человека с отравлением.

Как сообщили Report в КМЦ, из них 48 человек отравились лекарствами, 19 - уксусной кислотой, 3 - алкоголем, 1- пищевыми продуктами, 8 - угарным газом, 6 - фосфорорганическими соединениями, 2 - едкими растворами, 5 человек поступили с ботулизмом, 5 - с аллергическими реакциями и 5 - с анафилаксией.

Несмотря на усилия врачей, трое отравившихся скончались. Смертельные случаи зарегистрированы в случаях отравления уксусной кислотой и аллергических реакций.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay KTM-ə zəhərlənmə səbəbi ilə 102 nəfər qəbul edilib, 3-ü ölüb

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