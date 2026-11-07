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    Глава МИД Италии сообщил об утечке личных данных и угрозах

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 15:27
    Глава МИД Италии сообщил об утечке личных данных и угрозах

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что злоумышленники распространили его персональные данные в даркнете, подвергнув его и семью угрозам и запугиванию.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    По словам министра, киберпреступники уже несколько дней распространяют его данные и готовы платить за дополнительные сведения о нем и его близких. Таяни не уточнил, какая именно информация была опубликована и кто стоит за атакой.

    "Я никоим образом не позволю себя запугать. Продолжу работать, защищая свое министерство и Италию", - подчеркнул он.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила поддержку Таяни и обвинила в утечке пророссийских хакеров. Попытки продажи конфиденциальных сведений о представителях власти она назвала серьезным поводом для беспокойства, требующим решительного реагирования.

    Антонио Таяни Джорджа Мелони Утечка данных Италия
    İtaliya XİN başçısının şəxsi məlumatları sızdırılıb
    Italian Foreign Minister reports personal data leak and threats
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